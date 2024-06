Euro 2024, i capelli di Donovan diventano virali: “mi avevano detto che non si vedeva…”

CalcioWeb

Euro 2024 ha un’esposizione mediatica pazzesca e l’hashtag relativo al torneo è sempre in tendenza. Qualsiasi cosa accada relativa alle gare in programma, va da sè, diventa dunque viralissima. Anche se si tratta di una particolare… acconciatura. Lo sa bene Landon Donovan, ex calciatore americano visto con le maglie di L.A. Galaxy, Leverkusen ed Everton che si è ritrovato tempestato di messaggi e menzioni social. Il motivo? Il trapianto di capelli di Landon Donovan ha fatto il giro del mondo!

Donovan si è presentato in diretta su Fox Sports con un look decisamente inusuale, frutto del trapianto di capelli effettuato da poco. I social sono impazziti. L’ex compagno Mike Magee lo ha preso in giro nei DM dicendogli di aprire ‘X’, vedere cosa ha scatenato e poi licenziare il suo parrucchiere. Donovan ha spiegato “ho fatto un trapianto di capelli due settimane fa e mi è stato detto che non si sarebbero visti in telecamera“. Bugia…