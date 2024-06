Euro 2024, quanti autogol! Si punta al record storico

CalcioWeb

Euro 2024 è stato segnato fortemente dagli autogol. In un torneo nel quale non si segna tantissimo (chiedere alla Francia che ha segnato solo 1 gol su rigore e ha beneficiato di un autogol!) le marcature segnate nella propria porta rischiano di fare la differenza. Lo sa bene l’Italia che, nonostante abbia sofferto per tutta la gara contro la Spagna, ha perso proprio per un autogol!

Non sono ancora terminati i gironi ma già si contano 7 autogol a Euro 2024. Nel mirino il record storico di 11 gol segnati nella propria porta a Euro 2021. Il record totale di una competizione è invece quello dei Mondiali del 2018 con 12.

Tutti gli autogol di Euro 2024

In principio fu Rudiger. Sul 4-0 per la Germania nella gara inaugurale contro la Scozia, il difensore del Real Madrid permise agli scozzesi di esultare pur non avendo mai tirato in porta: ci ha pensato lui! Preciso l’autogol di Wober nella partita fra Austria e Francia: colpo di testa da attaccante consumato, peccato che di mestiere faccia il difensore e quella fosse la sua porta. Tre punti d’oro per i francesi.

La vittoria inaugurale del Portogallo possa dal buffo autogol della Repubblica Ceca: Stanek, portiere dei cechi, para e respinge sulla gamba dell’incolpevole Hranac che vede tristemente la palla infilarsi nella sua porta.

Dinamica simile fra Croazia e Albania: Sucic tira, Djimsiti respinge e la palla carambola su Gjasula per uno sfortunato autogol. Il difensore dell’Albania nel finale ha l’occasione di rifarsi segnando il gol del 2-2, questa volta nella porta giusta.

Nella partita dominata dalla Spagna, l’Italia capitola con il più classico degli autogol (VIDEO): Calafiori finisce nel posto sbagliato al momento sbagliato e devia un cross sporcato da Donnarumma.

L’autogol più comico di Euro 2024 è senza dubbio quello di Akaydin della Turchia (VIDEO). Cristiano Ronaldo e Cancelo si mandano rispettivamente a quel paese per non aver concretizzato un ghiotto contropiede a causa di un passaggio troppo lungo, il centrale turco esegue un retropassaggio maldestro e beffa il suo portiere in uscita

L’ultimo, in ordine cronologico, è l’autogol di Malen in Olanda-Austria: intervento generoso in scivolata per difendere la propria area di rigore, palla che batte il portiere oranje per il più classico degli autogol.