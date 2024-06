Euro 2024, l’Olanda: qualità e forza nella formazione Orange. Convocati, 11 titolare e avversarie

CalcioWeb

Continua l’analisi sulle rose delle squadre partecipanti alla competizione Euro 2024. L’Olanda è una squadra di talento e si candida ad un ruolo da possibile outsider. La garanzia in panchina si chiama Ronald Koeman, un allenatore esperto e in grado di garantire un gioco propositivo alla squadra.

L’ex Barcellona ha ereditato una squadra di grande talento dalla gestione Louis Van Gaal e la competizione in Germania potrebbe rivelarsi quella del grande ritorno ad alti livelli. Il muro ‘Orange’ è pronto a trascinare la squadra verso importanti obiettivi.

I convocati dell’Olanda per Euro 2024

Sono 4 i calciatori ‘italiani’ che giocheranno Euro2024 con la maglia dell’Olanda: gli interisti Dumfries e De Vrij, l’atalantino Koopmeiners e il milanista Reijnders. Esclusi quattro calciatori: il portiere Oliij, il centrocampista Timber, il terzino Maatsen e l’atalantino De Roon.

Di seguito la lista dei convocati dell’Olanda:

Portieri: Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Brentford), Justin Bijlow (Feyenoord).

Difensori: Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern Monaco), Daley Blind (Girona), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Micky Van de Ven (Tottenham), Stefan de Vrij (Inter).

Centrocampisti: Frenkie de Jong (Barcellona), Tijjani Reijnders (Milan), Xavi Simons (Lipsia), Joey Veerman (Psv Eindhoven), Jerdy Schouten (Psv Eindhoven), Teun Koopmeiners (Atalanta), Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq), Ryan Gravenberch (Liverpool).

Attaccanti: Memphis Depay (Atletico Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Brian Brobbey (Ajax), Wout Weghorst (Hoffenheim), Steven Bergwijn (Ajax).

I titolari dell’Olanda a Euro 2024: modulo e stile di gioco

L’allenatore Ronald Koeman è indirizzato verso il 3-4-3 o 3-4-2-1 come modulo di riferimento con la necessità di sfruttare le caratteristiche degli esterni di centrocampo e di attacco. In porta Verbruggen del Brighton è in vantaggio su Flekken del Brentford, poi la difesa a tre formata da de Ligt, Van Dijk e Aké.

Sugli esterni di centrocampo spazio alla velocità di Dumfries e Blind, in zona centrale Schouten e Reijnders. Guai per l’infortunio di De Jong. Problema fisico anche per l’atalantino Koopmeiners. Sugli esterni d’attacco Simons e Gakpo, nel ruolo di prima punta Weghorst è in vantaggio su Depay. Pronti a subentrare calciatori del calibro di Frimpong, Veerman, Malen e Bergwijn.

Il girone dell’Olanda a Euro 2024: avversarie e calendario

L’Olanda è stata inserita nel Girone D in un gruppo comunque insidioso. La favorita alla vittoria del girone è sicuramente la Francia, una corazzata in tutti i ruoli. Alle spalle proprio l’Olanda. L’insidia numero uno per gli Orange si chiama Polonia. A completare il girone l’Austria. Di seguito il calendario delle partite dell’Olanda.

Polonia-Olanda – Domenica 16 giugno, ore 15:00

Olanda-Francia – Venerdì 21 giugno, ore 21:00

Olanda-Austria – Martedì 25 giugno, ore 18:00