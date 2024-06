Apoteosi Italia agli Europei di atletica: Tamberi oro nel salto in alto, bis di Battocletti

CalcioWeb

E’ delirio Italia agli Europei di atletica in corso di svolgimento a Roma. Gimbo Tamberi si è laureato campione nel salto in alto con la misura di 2.34. Il campione olimpico ha trovato il salto finale a 2.34 sotto gli occhi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E’ il decimo oro per l’Italia, e il terzo titolo continentale del campione olimpico di Tokyo.

Ad oro già vinto Tamberi trova il salto del 2.34, Poi scherza, tenendosi con le mani una caviglia per simulare un infortunio, ma ridendo si toglie le molle che aveva infilato nella scarpa, si toglie la maglia ed esulta davanti ai tifosi. Poi rimette le scarpe e la maglia, riparte e prova il 2.37 riuscendo a trovare un altro salto straordinario, per il record dei campionati europei.

Il bis di Battocletti

Impresa anche di Nadia Battocletti: l’azzurra ha conquistato la medaglia d’oro nei 10.000 metri. Per l’azzurra è il secondo oro dopo quello dei 5.000. L’atleta trentina ha staccato tutti nell’ultimo giro chiudendo in 30.51.32, record italiano, davanti all’olandese Diane Van Es in 30.57.24 e alla britannica Megan Keith in 31.04.77. Quarta l’altra azzurra Federica Del Buono in 31.25.41 e sesta Elisa Palmero in 31.38.45.