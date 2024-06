Fedez querela Jacobs, la ricostruzione: l’atleta rischia di finire in tribunale

CalcioWeb

Fedez ha querelato Marcell Jacobs, il campione olimpico rischia di finire sotto processo per diffamazione aggravata. Ma facciamo un passo indietro. Gli screzi fra le parti risalgono al 2021 quando Jacobs, fresco di medaglia d’oro nei 100 piani alle Olimpiadi di Tokyo, si lamentò del trattamento riservatogli dalla Dream of Ordinary Madness Entertainment srl (Doom), società amministrata da Annamaria Berrinzaghi, la mamma di Fedez. Il rapper ne è socio.

I rapporti si deteriorano in fretta fra battibecchi e strascichi giudiziari, al punto di arrivare alla rescissione del contratto da parte dell’atleta e la conseguente reazione di Doom che avviò una causa civile contro di lui. Dal civile poi si passò al penale dopo l’intervista rilascia da Jacobs a “La Stampa”, datata 18 gennaio 2023, nella quale il campione olimpico dichiarò: “nel 2018 mi sono affidato alla società di Fedez, mi aspettavo che stare vicino a lui desse visibilità ma lì non hanno mai sviluppato un progetto. Ho vinto a Tokyo e mi hanno scritto 24 ore dopo. Erano al mare e non gliene fregava niente“.

Attraverso gli avvocati Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, la società Doom, nella figura dell’amministratrice Berrinzaghi e da Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, querelò Jacobs per diffamazione aggravata.

La Procura di Brescia, secondo quanto riportato dal “Corriere.it”, accusando con il sostituto procuratore Giovanni Tedeschi formalmente di diffamazione Jacobs, che risiede a Desenzano sul Garda (Brescia), ha depositato l’avviso di conclusione delle indagini, atto che solitamente precede la richieste di rinvio a giudizio.