Ferrari, Leclerc sbotta in Canada: “sono inca….”, il motivo

Grande delusione in casa Ferrari dopo l’eliminazione di Leclerc e Sainz in Q2 al GP del Canada in Formula 1. La coppia in Rosso sarà costretta a partire dell’11° e dal 12° posto. Le due monoposto di Maranello non hanno utilizzato l’ultimo set di gomme rosse per conservarlo per la Q3. La strategia è stata un fallimento.

“Usare l’ultimo set di gomme rosse? Devo vedere i dati, ma il problema vero è che siamo sempre stati fra l’8° e il 12° tempo, poi un giro l’abbiamo fatto troppo presto e dopo ho trovato una McLaren in mezzo alla curva 10. Sono incazzato, ma mettendo tutto insieme la verità è che non siamo stati abbastanza veloci”, le sue parole a Sky.

Le parole di Vasseur

Il team principal Vasseur ha svelato i dettagli: “le nostre qualifiche non hanno funzionato e non è il risultato che ci aspettavamo: abbiamo sofferto con le gomme come tanti altri, visto che George Russell ha fatto la pole con gomme usate, ma non è una consolazione. Utilizzare in Q2 l’ultimo set di rosse? Tutti ne avevano uno, tranne la Mercedes, e serviva per la Q3: non avevamo la possibilità di usarlo. Abbiamo faticato ad accendere le gomme, questa è la verità, ed è una cosa che dobbiamo migliorare per le prossime volte”.