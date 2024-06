Ferrari, volano gli stracci tra Leclerc e Sainz: botta e risposta durissimo

CalcioWeb

E’ una situazione delicata in casa Ferrari dopo il gran premio di Formula 1 in Spagna. La gara si è conclusa con il solito trionfo di Max Verstappen, sempre più leader del mondiale.

Charles Leclerc e Carlos Sainz, partiti dalla terza fila, si sono classificati quinto e sesto. Alle spalle di Verstappen la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di Lewis Hamilton.

Botta e risposta Leclerc-Sainz

Al termine della gara si è registrato un botta e risposta tra Leclerc e Sainz. Nel corso della gara è andata in scena una lotta tra compagni: “la lotta con Sainz all’inizio non è stata corretta e soprattutto non giusta in quel momento”, sono le prime parole di Leclerc. “Era il momento in cui sapevamo di dover conservare la gomma dal briefing di stamattina. Io all’ultima curva l’ho salvata, mentre ho visto Carlos che è andato e non ha salvato per niente i pneumatici”.

“Alla fine è andata così, si poteva fare la curva ed evitare di tagliarla come ha fatto lui, mi ha danneggiato l’ala a sinistra e fatto perdere un po’ di tempo. Parleremo all’interno del team, era il suo gran premio di casa e ha provato a fare qualcosa ma non era il momento giusto”.

Immediata è arrivata la risposta di Sainz: “ho avuto l’opportunità di sorpassarlo e l’ho fatto, non posso stargli dietro tutta la vita. Sono andato all’attacco con le Mercedes e sono andato vicino a sorpassarle durante il primo stint. Volevo sorpassarle, volevo andare avanti e non so onestamente di cosa si lamenti Charles perché non so cosa ho fatto di male”.