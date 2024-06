Feyenoord, ufficiale il sostituto di Slot: accordo con Priske nel ruolo di allenatore

CalcioWeb

Il Feyenoord ha individuato il sostituto di Arne Slot, ufficialmente nuovo allenatore del Liverpool: si tratta del danese Brian Priske. Il 47enne tecnico ha firmato un contratto triennale. E’ quanto comunicato sul sito ufficiale.

Priske è stata “la scelta logica e migliore tra tutti i soggetti coinvolti”, ha detto il direttore tecnico del Feyenoord Dennis te Kloese. “Ha anche dimostrato in diversi club di rendere migliori i giocatori“.

Le imprese di Priske

Priske ha portato lo Sparta al primo titolo in nove anni nella sua prima stagione in carica nel 2023, seguito da una doppietta di campionato e coppa. In precedenza ha giocato al Royal Antwerp e all’FC Midtjylland.