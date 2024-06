Formula 1, paura in Spagna: enorme incendio nel paddock McLaren | VIDEO

CalcioWeb

E’ in corso l’appuntamento di Formula 1 in Spagna. La stagione entra sempre più nel vivo, Max Verstappen è alla ricerca di conferme e la Ferrari del riscatto dopo l’ultimo deludente gran premio in Canada.

In attesa delle qualifiche, si sono registrati momenti di paura. Nel paddock della McLaren è scoppiato un incendio nell’area dell’hospitality del team. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e l’ambulanza. I paramedici hanno portato via un uomo in barella.

Os lo hemos contado en @DAZN_ES fuego en el hospitality de McLaren pic.twitter.com/0dyf17ijoj — Roldán Rodríguez (@roldanrodriguez) June 22, 2024