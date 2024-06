Formula 1, Verstappen vola nelle qualifiche sprint in Austria! Leclerc senza tempo: la griglia di partenza

CalcioWeb

Si torna in pista in Formula 1 e lo spettacolo si preannuncia di altissimo livello. I piloti hanno regalato spettacolo nelle qualifiche della sprint ed è già alta l’attesa in vista dell’appuntamento di sabato. Max Verstappen continua a confermarsi in grandissima forma ed è considerato il favorito anche nel prossimo weekend.

La SQ1 si è conclusa con il miglior tempo firmato proprio dall’olandese, poi Russell, Sainz, Norris, Stroll, Piastri e Leclerc. Eliminati Ricciardo, Hulkenberg, Bottas, Albon e Zhou. Fuori dalla SQ2, invece, Magnussen, Stroll, Alonso, Tsunoda, e Sargeant.

La pole per la sprint è stata conquistata proprio da Verstappen, poi Norris, Piastri, Russell, Sainz, Hamilton, Perez, Ocon, Gasly, Leclerc. Incredibile Leclerc: il monegasco esce tardi (forse per un problema) e non inizia nemmeno il giro finale per la pole.

La griglia di partenza

1ª Fila: 1. Verstappen 2. Norris

2ª Fila: 3. Piastri 4. Russell

3ª Fila: 5. Sainz 6. Hamilton

4ª Fila: 7. Perez 8. Ocon

5ª Fila: 9. Gasly 10. Leclerc

6ª Fila: 11. Magnussen 12. Stroll

7ª Fila: 13. Alonso 14. Tsunoda

8ª Fila: 15. Sargeant 16. Ricciardo

9ª Fila: 17. Hulkenberg 18. Bottas

10ª Fila: 19. Albon 20. Zhou