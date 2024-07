“Poi chiedete soldi al Parlamento”, Gasparri durissimo su Spalletti: lo schiaffo sui Mondiali 2026

CalcioWeb

Dopo l’eliminazione patita per mano della Svizzera, 2-0 al termine di una partita molto brutta, sono state effettuate delle riflessioni sul futuro di Luciano Spalletti come CT dell’Italia. Nella giornata odierna, Gravina ha spazzato via ogni dubbio confermando Spalletti alla guida dell’Italia e dando continuità al progetto in ottica Mondiali 2026.

Una scelta criticata aspramente da più parti, politica compresa. Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, ha rivolto un tweet molto polemico nei confronti di Luciano Spalletti: “non si interrompe un’emozione. Distrutti gli Euro 2024 Spalletti ha diritto di distruggere pure i Mondiali 26. Poi chiedete soldi al parlamento per il calcio… vi aspettiamo… #SpallettiOut“.