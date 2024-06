La guida completa di Euro 2024: regolamento, calendario, favorite e tutte le info utili

CalcioWeb

Euro 2024 è finalmente arrivato! Il calcio non si ferma mai e, una volta finiti i campionati dei club, è tempo di pensare alle Nazionali. Cresce l’attesa per un Europeo che si preannuncia avvincente e ricco di emozioni. L’Italia si presenta da campione in carica e spera nel (difficile) back to back, le pretendenti al titolo di certo non mancano. CalcioWeb ha realizzato una guida con il regolamento di Euro 2024 e tutte le info utili legate a gironi, stadi, pronostici e curiosità.

Il regolamento di Euro 2024

Saranno 6 i gironi, composti da 4 squadre ciascuno per un totale di 24. Le prime due classificate accederanno direttamente agli ottavi insieme alle quattro migliori terze scelte in base ai seguenti criteri: maggior numero di punti, differenza reti, gol segnati, vittorie, condotta fair play, miglior posizione nelle qualificazioni.

I gironi di Euro 2024

Girone A

Germania Scozia Ungheria Svizzera

Girone B

Spagna Croazia Italia Albania

Girone C

Slovenia Danimarca Serbia Inghilterra

Girone D

Polonia Olanda Austria Francia

Girone E

Belgio Slovacchia Romania Ucraina

Girone F

Turchia Georgia Portogallo Repubblica Ceca

Il calendario delle partite di Euro 2024

Si comincia questa sera, venerdì 14 giugno, con Germania-Scozia. L’Italia scenderà in campo sabato sera contro l’Albania. I gironi si concluderanno il 26 giugno. Gli ottavi inizieranno il 29 giugno e finiranno il 2 luglio. I quarti si disputeranno il 5 e il 6 luglio. Le semifinali il 9 e 10 luglio. Finalissima il 14 luglio.

Le favorite per la vittoria di Euro 2024

Sei regine e un solo trofeo. Sono 6 le grandi squadre che, a poche ore dall’inizio del torneo, possono essere indicate come le favorite per Euro 2024. L’Italia campione in carica è una di esse ma, secondo gli esperti, non è fra le più quotate. Francia e Inghilterra sono le più gettonate. Di seguito l’analisi del tabellone di tutte le big e i possibili incroci.

L’Albo d’Oro degli Europei

Gli Europei sono un torneo relativamente giovane, la prima edizione è datata 1960. L’Albo d’oro degli Europei conta 16 edizioni, Euro 2024 sarà la numero 17. Sono 10 le Nazionali con un trofeo dell’Europeo in bacheca. Nessuna squadra ha vinto più di due edizioni consecutive. Di seguito l’elenco completo.

I migliori calciatori di Euro 2024

Euro 2024 sarà un’edizione piena zeppa di talenti anche nelle nazionali più piccole, basti pensare alla Georgia che si presenta in attacco con Khvicha Kvaratskhelia del Napoli. Kylian Mbappè, fresco di passaggio al Real Madrid è il protagonista più atteso ma tutte le Nazionali vantano diversi talenti pronti a giocarsi il titolo di MVP del torneo. Di seguito la nostra top 11 con relativa panchina stellare!

Gli stadi di Euro 2024

Saranno 10 gli stadi in cui verranno disputate le partite di Euro 2024. Presenti tutti i principali teatri del calcio tedesco dal mitico Signal Iduna Park di Dortmund in cui il muro giallo diventerà giallo, nero e rosso seguendo i colori della Germania, passando per l’Allianz Arena di Monaco e tante straordinarie gemme di storia e design. Di seguito l’elenco completo con storia e curiosità su tutti gli stadi di Euro 2024.

Mascotte e Inno di Euro 2024

Immancabili, come in ogni edizione degli Europei, la mascotte e l’inno ufficiale di Euro 2024. Per quanto riguarda il simpatico pupazzo che accompagnerà le squadre in Germania, la scelta è ricaduta sull’orsetto Albart.

Il trio elettronico italiano Meduza, gli OneRepublic e la cantautrice tedesca Leony hanno unito le forze per pubblicare “Fire”, l’inno ufficiale di Euro 2024.

Il pallone di Euro 2024

“Fussballliebe”, termine tedesco traducibile con “amore per il calcio“, è il nome del pallone ufficiale di Euro 2024. Realizzato da UEFA e Adidas, il pallone avrà un avanzato microchip al suo interno in grado di aiutare gli arbitri. Di seguito l’approfondimento su tutte le caratteristiche del pallone.

Gli arbitri di Euro 2024

Di seguito la lista con tutti gli arbitri che guideranno le partite di Euro 2024. Per l’Italia ci sarà una prima volta storica. Presente anche un direttore di gara argentino.