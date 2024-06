Euro 2024, una stella in meno: l’Olanda perde un top player a 3 giorni dall’inizio

CalcioWeb

Nella parata di stelle di Euro 2024 ce ne sarà una in meno. E per l’Olanda non è una buona notizia. L’infortunio di Frenkie De Jong è più serio del previsto e, nonostante i buoni propositi delle ultime settimane, il calciatore non prenderà parte a Euro 2024. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore.

De Jong, faro del centrocampo del Barcellona e della nazionale arancione, ha subito un infortunio nel corso del ‘Clasico’ tra Barcellona e Real Madrid. Un problema alla caviglia per il centrocampista al quale il CT Koeman non ha voluto rinunciare inserendolo comunque nella lista dei convocati. L’idea era che, nonostante dovesse saltare le gare iniziali, De Jong potesse essere comunque pronto durante il torneo.

I piani del CT si sono scontrati con tempi di recupero più lunghi del previsto. Una brutta notizia per l’Olanda che rischia di dover fare a meno anche di Teun Koopmeiners fermatosi contro l’Islanda.