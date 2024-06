Inter, incontro dirigenza-Inzaghi per il rinnovo: le parole dell’agente

CalcioWeb

L’Inter e Simone Inzaghi sono in contatto per programmare la prossima stagione con il chiaro obiettivo di costruire una squadra ancora più forte. Le parti sono in contatto anche per il rinnovo del contratto e le sensazioni sono ovviamente positive.

“Secondo me rimane all’Inter fino al… 2037! Scherzi a parte, siamo solo agli inizi, c’è da lavorare ma c’è anche la buona volontà da parte di tutti per chiudere l’accordo. Positivi? Sempre! Non c’è una tempistica anche perché è appena cambiata la proprietà”. Così l’agente di Simone Inzaghi, Tullio Tinti, dopo il primo incontro con la dirigenza dell’Inter per parlare del rinnovo di contratto dell’allenatore nerazzurro.