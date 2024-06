Inter, Marotta nuovo presidente: le reazioni di Fontana e La Russa

CalcioWeb

Iniziano ad arrivare le prime reazioni dopo la nomina di Giuseppe Marotta come presidente dell’Inter. “Desidero ringraziare Oaktree per la fiducia dimostrata nel darmi questa opportunità di lavorare al fianco loro e del Consiglio di Amministrazione. Questa nomina è un riconoscimento del fantastico lavoro svolto dalle molte persone che hanno gestito il Club negli ultimi tre anni.

Sono orgoglioso di far parte dell’Inter e ribadisco il mio impegno nei confronti della Società”. Lo scrive sul sito del club il presidente in pectore dell’Inter, Giuseppe Marotta.

Le parole di Fontana e La Russa

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, augura “buon lavoro a Beppe Marotta per questo nuovo e importante incarico” a seguito della sua nomina alla presidenza dell’Inter. Complimentandosi con “l’amico varesino”, il governatore ricorda come “proprio mercoledì scorso la Regione gli abbia conferito il Premio Rosa Camuna, la più alta onorificenza dell’ente”. Un riconoscimento dalla sua Regione, spiega Fontana, “per ciò che ha fatto nella sua carriera di manager del calcio, soprattutto in Lombardia, oltre che con l’Inter, con Atalanta, Monza, Como e Varese”.

“Marotta nuovo presidente Inter? Chi meglio di lui, lo sognavo”. Lo ha detto il presidente del senato Ignazio La Russa, noto tifoso interista e tra i piccoli azionisti del club, entrando a Palazzo Parigi per l’assemblea dei soci interisti.