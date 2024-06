Italia, Darmian scalda i motori: “rabbia in energia positiva, battiamo la Croazia”

CalcioWeb

Obiettivo riscatto. L’Italia è in campo per preparare il match contro la Croazia, sfida decisiva per il passaggio agli ottavi di Euro 2024. La squadra di Luciano Spalletti potrà contare su due risultati su tre.

“In questi giorni analizzeremo bene quanto fatto nella partita scorsa per non commettere gli stessi errori e preparare la partita con la Croazia nel migliore dei modi. Stiamo bene e ci prepareremo ad affrontare questa partita con la giusta voglia e determinazione”. Lo dice Matteo Darmian in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Spagna.

“La Croazia è forte, ha esperienza, oltre a Brozovic ha tanti giocatori di qualità e dovremo stare attenti. Ma noi dovremo fare la nostra partita con le nostre armi e sono sicuro li metteremo in difficoltà”. Proprio Darmian potrebbe giocare dal primo minuto contro la Croazia al posto di Giovanni Di Lorenzo, reduce da una prestazione molto negativa contro la Spagna.

“Con la Spagna volevamo fare meglio, ma avevamo di fronte una squadra molto forte che ci ha messo in difficoltà. Sono convinto che le sconfitte a volte aiutano a crescere, sono convinto che possiamo vincere. Dobbiamo essere più equilibrati e trasformare la rabbia per la sconfitta con la Spagna in energia positiva”.