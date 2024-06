La Russa punge il Milan: “retrocessione?”, poi ‘chiede’ a Marotta un big della Serie A

CalcioWeb

Ignazio La Russa è grande tifoso dell’Inter e molto spesso, anche quando si trova a parlare con i media per questioni legate alla sua attività politica, gli capita di ricevere domande riguardanti il mondo del pallone. E il presidente del Senato non si tira indietro anzi, spesso risponde regalando anche qualche siparietto che diventa virale.

È il caso dell’ultima stoccata rivolta al Milan proprio nell’incontro con la stampa a margine dell’assemblea degli azionisti dell’Inter. Rispondendo alla voglia, da tifoso, di vedere l’Inter grande protagonista in Champions League, La Russa ha dichiarato: “e che tifoso sarei scusa? Io mi aspetto tutto, ogni anno, ogni partita, ogni minuto di ogni incontri. Poi, se sei un vero tifoso, se ti salvi anche per 1 punto dalla retrocessione non smetti di essere tifoso. Non ho neanche preso in considerazione la retrocessione… quello spetta al Milan“.

Successivamente, alla domanda su quale acquisto vorrebbe all’Inter, La Russa esprime un desiderio che lui stesso reputa ‘irrealizzabile’. Mbappè? “No… mica faccio sogni…“, risponde il presidente del Senato che poi incalza: “Dybala! Secondo me Dybala, gestito come saprebbe gestirlo l’Inter, non per forza 40-50 partite l’anno… faccio questo nome perchè so che comunque è irrealizzabile“.