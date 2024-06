Mbappè è un nuovo calciatore del Real Madrid: contratto monstre e premio alla firma faraonico

CalcioWeb

Kylian Mbappè è un nuovo calciatore del Real Madrid. La notizia è finalmente ufficiale anche se, ormai, non era più un mistero per nessuno. Il calciatore francese ha più volte rifiutato il rinnovo del contratto con il PSG pur senza mai menzionare la sua nuova destinazione. Già l’anno scorso però, il Real Madrid gli aveva fatto una proposta economica importantissima che, per così dire, non venne rifiutata ma ‘rimandata’.

Dopo l’incontro con il presidente Macron di questo pomeriggio, l’ormai ex attaccante francese ha rotto gli indugi indicando nella serata odierna l’annuncio ufficiale della firma con il Real Madrid. E così è stato.

Il contratto di Mbappè con il Real Madrid: le cifre da capogiro

Kylian Mbappè è il regalo della 15ª Champions League e il Real Madrid prenota già il 16° slot in bacheca. Con un attacco composto da Vinicius, Mbappè e Rodrygo, con Bellingham subito dietro, i ‘Blancos’ fanno paura. E a far paura sono anche le cifre presenti nel contratto di Mbappè: parliamo di 15 milioni netti a stagione per 5 anni, stipendio a salire fino a 20 milioni. Presenti anche ricchi bonus legati a obiettivi e un premio alla firma di 125 milioni di euro. Mbappè avrà, inoltre l’80% dei diritti d’immagine contro il 50% del resto delle stelle della squadra.