Allegri in Serie A? Doppia pista clamorosa: il ritorno e la telefonata. Ecco cosa c’è di vero

A volte ritornano. Anzi, in questo caso, non fanno neanche in tempo ad andare via. Ecco che a poche settimane dalla rottura con la Juventus e a 2 giorni dall’accordo sulla risoluzione del contratto, ecco che Massimiliano Allegri potrebbe irrompere nel valzer degli allenatore della Serie A e potrebbe ballare con Milan e Lazio. Due scenari clamorosi. Vediamo cosa c’è di vero.

Massimiliano Allegri al Milan? L’indiscrezione sul clamoroso ritorno

La Rai sgancia la bomba, è il caso di dirlo. La tv di stato difficilmente si sbilancia con una notizia senza avere una base solida per dirlo, quindi nell’interessamento del Milan per Massimiliano Allegri ci sarebbe un fondo di verità.

Possibilità? A nostro avviso, minime. Allegri ha dimostrato di essere l’antitesi del calcio e del progetto che il Milan ha intrapreso da qualche anno e vuole continuare anche a costo di prendere un allenatore come Fonseca, non proprio di primo piano, ma con un’idea di calcio e dei concetti diametralmente opposti a quelli di Allegri. La firma dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Massimiliano Allegri alla Lazio? La telefonata per il dopo Tudor

Decisamente più intrigante la pista che porta alla Lazio. La rottura con Tudor si è consumata in un’escalation di eventi nella quale ha pesato anche lo striscione durissimo dei tifosi. Il presidente Lotito avrebbe sollevato il telefono per sondare la possibilità di portare Massimiliano Allegri nella sponda biancoceleste della capitale. Una scelta senza dubbio di personalità in una situazione piuttosto burrascosa.

Ma anche in questo caso, i dubbi sono parecchi. Il primo riguarda l’ingaggio, Allegri dovrebbe scordarsi i 7 milioni percepiti alla Juventus e accontentarsi di un dimezzamento. Il secondo riguarda i contatti positivi con Marco Baroni che sembra il prescelto per panchina. Attenzione, invece, a eventuali ex calciatori biancocelesti come Nesta, Klose, Almeyda, possibili profili graditi alla piazza che in questo momento ribolle parecchio.