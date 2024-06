Milan, perchè Camarda non ha ancora rinnovato? La decisione dei rossoneri

CalcioWeb

Francesco Camarda è il futuro del calcio italiano. Il giovane bomber delle giovanili del Milan, esordiente record in Serie A a soli 15 anni nei mesi scorsi, è considerato un predestinato. Il potenziale è tutto da confermare ma il livello a cui sembra destinato è quello dei top player. Nelle giovanili gioca sotto età da sempre, per i coetanei è troppo forte. Ha già fatto la differenza in Primavera e in Youth League, ieri ha siglato una doppietta nella finale dell’Europeo U17 vinta dall’Italia. Eppure, il rinnovo di Camarda con il Milan non arriva.

Perchè Camarda non ha firmato?

I tifosi del Milan, particolarmente sensibili ai rumor esterni, già nel mese di marzo, al compimento dei 16 anni del giovane talento, avrebbero voluto un contratto da firmare come regalo di compleanno. Ma dal Milan nessun segnale. Inter, Juventus e Roma hanno drizzato le antenne complice qualche voce su alte commissioni degli agenti. Possibile che il rinnovo di Camarda non fosse nei piani del Milan? Assolutamente no.

Il Milan è sempre stato ben consapevole del talento del giovane attaccante, sarebbe folle anche solo pensare il contrario, eppure in questi mesi, complice l’immobilismo sul fronte rinnovo, i tifosi hanno mugugnato parecchio. Come già anticipato a marzo su CalcioWeb, il rinnovo di Camarda avverrà nel mese di luglio.

Camarda-Milan, c’è l’accordo

La conferma arriva da Gianluca Di Marzio. Una volta terminata ufficialmente la stagione 2023-2024, il rinnovo di Camarda sarà una formalità. Il Milan presenterà al calciatore un triennale fino al 2027. Perchè solo un triennale? Perchè è l’estensione contrattuale massima per un minorenne. Perchè solo adesso? Perchè firmando nei mesi precedenti, il primo anno di contratto si sarebbe bruciato al termine della stagione (in 2 mesi e mezzo, ndr), dunque il triennale sarebbe diventato un biennale fino al 2026. Il Milan e il giocatore hanno saggiamente aspettato per continuare insieme.