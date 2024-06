Nuovo allenatore Catanzaro, i nomi per il dopo Vivarini: contattato un ex Juventus

CalcioWeb

Dopo aver accarezzato il sogno Serie A, fermandosi solo nelle fasi avanzate dei Playoff, il Catanzaro guarda alla nuova stagione di Serie B con grandi ambizioni ed entusiasmo. La società calabrese, salutato Vincenzo Vivarini, vuole ripartire da un nome intrigante per la panchina. Interessante la lista dei nomi per il ruolo di nuovo allenatore del Catanzaro. Facciamo il punto della situazione.

Catanzaro, tutti i nomi per il dopo Vivarini

Il nome caldo per il ruolo di nuovo allenatore del Catanzaro è quello di Alberto Aquilani. Dopo l’addio al Pisa, l’ex calciatore della Roma resta in pole per la panchina dei calabresi. Salgono le quotazioni di Paolo Bianco, collaboratore di Allegri alla Juventus, visto a Modena nell’ultima stagione. In Calabria ritroverebbe Ciro Polito, nuovo direttore sportivo con il quale ha già lavorato a Catania e Sassuolo.