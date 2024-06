Il pallone di Euro 2024 dall’anima tech: la svolta su falli e fuorigioco

CalcioWeb

Presentato da UEFA e Adidas, “Fussballliebe” (amore per il calcio) è il nome del pallone ufficiale di Euro 2024 in Germania. Sarà il pallone tecnologicamente più avanzato mai utilizzato in una competizione internazionale e segnerà la svolta sui falli di mano e sul fuorigioco grazie alla sua “anima tech” e al microchip installato al suo interno.

Come funzionerà il microchip

Il microchip del pallone di Euro 2024 funzionerà in tandem con la tecnologia di tracciamento degli arti che consente la creazione in tempo reale di rappresentazioni visive 3D degli scheletri dei giocatori. Con questi dispositivi gli assistenti VAR saranno così in grado di visualizzare un’immagine che mostrerà esattamente il punto in cui la palla ha colpito il corpo e verificare se la sfera ha toccato uno degli arti superiori o parte di essi. Il microchip inserito nel pallone resta sospeso al centro della sfera grazie ad alcuni fili in tensione che ne impediscono il movimento. I funzionari che hanno assistito alle

dimostrazioni di questo tipo di tecnologia hanno dichiarato di essere

rimasti estremamente colpiti dal livello di precisione, utilizzato già

agli scorsi Mondiali dalla Fifa.

Come è fatto il pallone di Euro 2024

Il pallone ufficiale di Euro 2024 è stato creato con un design e delle tecnologie all’avanguardia. Ecco alcune delle sue caratteristiche principali:

Design : Il pallone presenta motivi neri triangolari e tondi, con colori vivaci come azzurro, rosso, verde e giallo che rappresentano i colori delle Nazionali europee.

: Il pallone presenta motivi neri triangolari e tondi, con colori vivaci come azzurro, rosso, verde e giallo che rappresentano i colori delle Nazionali europee. Tecnologia Aerodinamica : Al tatto, si possono percepire delle scanalature che aiutano a controllare il flusso d’aria sul pallone, migliorando così l’aerodinamica.

: Al tatto, si possono percepire delle scanalature che aiutano a controllare il flusso d’aria sul pallone, migliorando così l’aerodinamica. Struttura : Il guscio esterno è composto da 20 pannelli PRECISIONSHELL ed è supportato da un nucleo innovativo chiamato CTR-CORE.

: Il guscio esterno è composto da 20 pannelli PRECISIONSHELL ed è supportato da un nucleo innovativo chiamato CTR-CORE. Materiali Sostenibili: È realizzato con materiali ecocompatibili come poliestere riciclato, inchiostro a base d’acqua e fibre biologiche come mais, canna da zucchero, cellulosa e gomma.