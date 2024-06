Panchine Serie B, le ultime: i nomi in pole per Palermo e Pisa

CalcioWeb

Continuano ad incastrarsi i pezzi del puzzle in Serie A e anche nel torneo cadetto sono in arrivo novità importanti sul fronte panchine. Un club molto ambizioso è il Palermo dopo l’ultima stagione altalenante e l’obiettivo promozione diretta non è un mistero.

Dopo la nomina di Morgan De Sanctis nel ruolo di direttore sportivo, il club rosanero continua la ricerca al nuovo allenatore. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione il nome in pole è quello di Alessio Dionisi, ex Sassuolo.

La situazione al Pisa

E’ agli sgoccioli l’avventura di Alberto Aquilani sulla panchina del Pisa. Le parti sono in contatto per la risoluzione del contratto. Secondo le ultime notizie il club nerazzurro è fortissimo sul profilo di Filippo Inzaghi, un allenatore corteggiatissimo tra Serie A e Serie B.