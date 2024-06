“La media si… alza”, Paola Saulino dà un voto alle ‘doti’ di Calafiori

CalcioWeb

L’Italia vola agli ottavi di finale di Euro 2024 e si prepara al fondamentale match contro la Svizzera, in programma per la giornata di sabato alle 18:00. Il Ct Luciano Spalletti non potrà contare sulle prestazioni di Riccardo Calafiori, vero punto di riferimento della Nazionale italiana.

Il difensore del Bologna è stato protagonista di partite di ottimo livello e l’autogol contro la Spagna non cambia di certo il giudizio sulle qualità del 22enne. Il profilo di Riccardo Calafiori è salito alla ribalta anche per un altro motivo.

Al fischio finale il difensore è stato immortalato in mezzo al campo stremato e in lacrime per la prestazione della squadra azzurra. Un altro dettaglio non è passato inosservato e il riferimento è alle ‘doti’ fisiche.

La reazione di Paola Saulino

Sul magazine MOW l’influencer partenopea Paola Saulino ha deciso di esaltare proprio il difensore del Bologna: “le incursioni alla Calafiori, quelle sono la cartolina dell’Italia”. La napoletana dei social network scrive sulla testata giornalistica lifestyle di AM Network: “porta gli azzurri a Berlino nonostante un’Italia complessivamente insufficiente salvata solo dal dic* rating di Cala che alza la media totale con il suo 10 e lode”.

La passione di Paola Saulino per i calciatori dell’Italia non è una novità: già nel 2022 aveva svelato, al magazine MOW e sulle pagine del britannico Daily Star, di aver avuto una relazione intima con un famoso calciatore della Premier League.