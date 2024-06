Penalizzazioni in Serie C e D: squadre col segno meno, inibiti presidente e dirigente

CalcioWeb

Nuove penalizzazioni in Serie C e Serie D in vista della stagione 2024-2025. Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato la Spal con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nel primo campionato utile a decorrere dalla prossima stagione sportiva. Inflitti 3 mesi di inibizione al presidente del Cda e legale rappresentante del club Joseph Tacopina.

Nell’ambito di due diversi procedimenti, il Tfn ha inoltre sanzionato l’Alessandria Calcio 16.000 euro di ammenda (con diffida) e 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nel primo campionato utile. Il presidente del Cda e amministratore delegato del club, Andrea Molinaro, è stato sanzionato con 10 mesi e 15 giorni di inibizione. Le due società erano state deferite dalla Procura Federale per violazioni di natura amministrativa segnalate dalla Covisoc.