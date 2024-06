CalcioWeb

Sarà il Pisa la prossima destinazione di Pippo Inzaghi. L’ex tecnico della Reggina è pronto a ripartire dopo l’esperienza alla Salernitana con il chiaro obiettivo di lottare per le zone alte della classifica in Serie B. Il club nerazzurro è molto ambizioso e la scelta dell’allenatore per la prossima stagione rappresenta una garanzia.

Il Pisa ha individuato il sostituto di Alberto Aquilani e il nome è di lusso. Secondo le ultime notizie riportate da ‘Cronache di spogliatoio’ il Pisa e Pippo Inzaghi hanno raggiunto l’accordo.

La nuova squadra di Pippo Inzaghi

“Pippo Inzaghi è pronto a tornare in panchina: è tutto fatto per il suo approdo al Pisa come nuovo allenatore. Dopo l’esperienza sfortunata alla Salernitana l’ex attaccante diventerà il successore di Alberto Aquilani in Toscana”, si legge sul profilo Facebook della pagina ‘Cronache di spogliatoio’.