Portogallo, Costacurta bacchetta Leao: “visto? Sbaglia sempre una cosa…”

L’esordio di Leao con il Portogallo a Euro 2024 contro la Repubblica Ceca è stato fortemente criticato. La formazione lusitana, pur tenendo saldamente il pallino del gioco, è andata sotto nel punteggio, ha pareggiato con un autogol e ha vinto solo nel finale con il gol del giovane Conceicao. Il Portogallo ha provato a sfondare il fortino della Repubblica Ceca ma senza successo.

La colpa è stata anche di Rafael Leao, uno dei pochi a saltare l’uomo con costanza ma incapace di dar seguito all’azione in maniera pericolosa. I tifosi del Milan lo sanno bene: Leao parte in dribbling, supera il diretto marcatore e poi fa una scelta sbagliata sul cross, sull’incaponirsi in un dribbling ulteriore, nel decidere se continuare egoisticamente e o essere altruista.

Un errore ‘cronico’ che Billy Costacurta ha sottolineato nel post partita: “Leao non è stato brillantissimo ma è uno dei pochi in grado di saltare l’uomo. Deve veramente migliorare nell’ultima scelta. Leao è l’unico che accende la luce ma poi non concretizza. Può migliorare sotto questo punto di vista soltanto allenandosi, ho visto i miei compagni fare dei salti in avanti in passato soltanto quando si allenavano“.