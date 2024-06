Ripescaggi Serie C, indiscrezioni confermate: si va verso un risultato storico

CalcioWeb

Le indiscrezioni di CalcioWeb iniziano a trovare conferma: tutte le squadre del campionato di Serie C avrebbero presentato regalare domanda di iscrizione per la prossima stagione. Per la prima volta dopo 17 anni, dunque, la Serie C potrebbe partire regolarmente senza ripescaggi e riammissioni.

Anche le ultime vicende, considerate in dubbio alla vigilia, sono state sistemate. Il riferimento principale è al Lecco. “Ho completato l’iscrizione e versato la fideiussione. La squadra è iscritta al campionato”, sono le parole del presidente Paolo Di Nunno dopo la brutta retrocessione dello scorso campionato e le ultime vicende. Il numero uno del club potrebbe adesso cedere la società o trovare soluzioni alternative per garantire il futuro al club.

Milan Under 23, rischio beffa

Il Milan Under 23 aveva preparato tutto: stadio, allenatore e squadra. Ma rischia di fallire l’appuntamento con la Serie C. Per partecipare al prossimo campionato il club rossonero dovrebbe sperare nella mancata iscrizione di una società al prossimo campionato.

La Recanatese avrebbe diritto ad un posto in caso di riammissione, ovvero senza la presentazione della domanda di iscrizione da parte di una società. In caso di ripescaggio, invece, il Milan avrebbe qualche possibilità. Ma le ultime notizie non sono positive.