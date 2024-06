Ripescaggi Serie C, le iscrizioni a poche ore dal gong: potrebbe verificarsi una situazione lontana 17 anni

CalcioWeb

Si avvicina il 4 giugno, termine ultimo per le iscrizioni al prossimo campionato di Serie C. Dopo la tensione delle ultime settimane, la situazione di alcune squadre è tornata tranquilla: il Taranto ha presentato la domanda di iscrizione, il Foggia ha completato l’iter per partecipare al prossimo campionato, la situazione dell’Ascoli è in via di definizione e anche l’Altamura è pronta a sistemare gli ultimi problemi relativi alla stadio.

Sembra ormai fatta anche per l’iscrizione al prossimo campionato della Turris, una delle situazioni della vigilia considerate più incerte. Il presidente Antonio Colantonio è in trattativa avanzata per la cessione del club a Ettore Capriola, imprenditore edilizio torrese che ha già raccolto la somma iniziale di 350mila euro per la partecipazione della squadra al prossimo campionato di Serie C.

La situazione del Lecco

L’unica condizione ancora incerta sembra quella del Lecco. Il club ha pagato gli ultimi stipendi arretrati ma il nodo principale riguarda la capacità di depositare entro martedì la fideiussione perché fino a venerdì il presidente Di Nunno non era certo di riuscire a recuperare la somma necessaria. La situazione potrebbe sbloccarsi entro le prossime ore ed è tutto nell’interesse del numero uno del club portare a termine l’iscrizione e poi eventualmente cedere ad una cordata.

Serie C, la situazione e la differenza tra ripescaggi e riammissioni

Come già detto, a meno di clamorosi ribaltoni solo una squadra rischia di fallire l’appuntamento con l’iscrizione (il Lecco) e la situazione complica inevitabilmente la corsa delle squadre al ripescaggio. La vicenda potrebbe concludersi senza ripescaggi ma con la sola riammissione della Recanatese in caso di forfait del Lecco.

La riammissione – infatti – scatta quando un club rinuncia a presentare domanda (potrebbe essere il caso del Lecco). Il ripescaggio, invece, avviene in seguito a un’iscrizione regolarmente presentata ma poi respinta dopo i controlli del caso. Ballano su questo, dunque, la speranze tra Recanatese e Milan U23.

A questo punto rischia di sfumare anche la possibilità per il Milan di presentare una squadra Under 23 e soprattutto del Siracusa, la squadra in vetta delle vincenti dei playoff di Serie D. Si tratta degli unici tre club (Milan U23, Siracusa e Recanatese) che in queste ore sono in attesa del verdetto, ma alla fine potrebbe non farsi nulla perchè per la prima volta dopo 17 anni la Serie C potrebbe partire regolarmente senza ripescaggi o riammissioni. L’ultima volta che tutte le squadre della categoria si sono iscritte regolarmente è successo nel lontano 2007-2008.