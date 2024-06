Roland Garros, Alcaraz vince una sfida epocale contro Sinner

CalcioWeb

Carlos Alcaraz ha vinto una sfida epocale in semifinale al Roland Garros contro Jannik Sinner. Si sono affrontati i tennisti più forti in circolazione (in bella compagnia di Novak Djokovic) e lo spettacolo è stato di altissimo livello. La ‘maratona’ si è conclusa a favore dello spagnolo, al quinto set e dopo oltre 4 ore.

Il primo set è dominato da Sinner e si conclude sul punteggio di 2-6. Nel secondo set Alcaraz entra in partita e rientra nel match con il punteggio di 3-6. Il nuovo numero 1 al mondo sprinta e il terzo set si chiude 3-6.

Lo spagnolo aumenta il ritmo e per Sinner sono dolori. Lo spagnolo vince il quarto set 6-4 e poi controlla il quinto 6-3. Sconfitta a testa altissima del tennista italiano. Lo spagnolo ha sfruttato una migliore condizione fisica soprattutto nella fase finale del match.

La partita

Il primo set scivola via in 40′ per 6-2, con tre break per Sinner e uno per Alcaraz, l’azzurro parte fortissimo. Nel secondo ancora un break per l’azzurro nel primo game, lo spagnolo ne ha persi 4 in cinque turni di battuta. Alcaraz si riprende, va avanti di tre games a due nel secondo set con break a favore dello spagnolo nel quarto game, e alla fine si aggiudica il secondo set 6-3. Poco prima delle due ore di gioco Sinner accusa crampi alle mani ma tiene il servizio e si porta sul 3-2. Break di Sinner nel quinto e si porta sul 4-2, poi sul 5-2 tenendo il servizio. Si riprende Alcaraz in servizio e va sul 5-3 ma Sinner gestisce bene il suo servizio anche con un ace e vince il terzo set.

Nel quarto set la spunta Alcaraz strappando il servizio all’amico italiano, 2 set pari al termine di tre ore e 18 di partita. Nel set decisivo, il quinto, Alcaraz sembra prendere il largo vincendo il primo game, strappando il secondo a Sinner e vincendo anche il terzo. Il quarto va a Sinner al servizio ma anche Alcaraz tiene il suo e si porta sul 4-1. Sesto game a Sinner che lascia a secco lo spagnolo, 4-2. Ancora Alcaraz al servizio, il game è il suo 5-2. Sinner risponde, poi lo spagnolo chiude 6-3.