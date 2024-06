Roland Garros, la prima vittoria da n° 1: Sinner batte Dimitrov e festeggia tra gli applausi

CalcioWeb

Il pomeriggio più bello del mondo per Jannik Sinner. Prima la notizia del ritiro di Novak Djokovic dal Roland Garros che porta l’azzurro a diventare nuovo numero 1 al mondo, poi la vittoria su Grigor Dimitrov che apre le porte della semifinale. Il tennis mondiale, in questo preciso momento storico, è ai piedi di un ragazzo di 22 anni che viene da Sesto Pusteria.

Con la solita calma di sempre, nonostante dal pubblico si sia levato un boato quando la notizia del ritiro di Nole aveva iniziato a circolare, Sinner ha battuto Dimitrov in 3 set con il punteggio di 2-6 / 4-6 / 6-7 (3-7). In semifinale affronterà il vincente di Tsitsipas-Alcaraz. Nell’altro lato del tabellone walk-over per Ruud che sfrutta il forfait di Djokovic e attende il vincitore del match tra Zverev e De Minaur.