Salernitana, ribaltone clamoroso! Sottil vuole dimettersi: il motivo

Lo scorso 20 giugno, la Salernitana ha ufficializzato Andrea Sottil come nuovo allenatore. A 10 giorni di distanza lo stesso Andrea Sottil pensa seriamente alle dimissioni. Un ribaltone clamoroso in casa granata che coincide con notizie e rumor legati alla cessione della società. Il problema non riguarda lo staff, già pronto con 5 uomini a disposizione. Si tratta dei calciatori.

La nuova società garantirebbe un monte ingaggi adeguato a un campionato di Serie B di alto livello? E di conseguenza, calciatori come Vandeputte o Coda, due dei nomi in orbita granata, sarebbero ancora sostenibili anche se si virasse verso un ridimensionamento? La risposta è intuibile e probabilmente anche Andrea Sottil ce l’ha ben chiara.

La Salernitana, nella figura del direttore sportivo Petrachi, ha già iniziato un preventivo sondaggio di nuovi profili che possano prendere il posto di Andrea Sottil: la situazione si è fatta decisamente bollente.