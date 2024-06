“Ho riflettuto qualche…”, lo sfogo di Locatelli nel giorno delle convocazioni per Euro 2024

CalcioWeb

“Mi sono preso qualche giorno dopo la fine del campionato per riflettere bene su tutto. La stagione è stata lunga e gli obiettivi di squadra li abbiamo raggiunti. Ora è il momento di godermi la mia fantastica famiglia“. Inizia così il post-sfogo pubblicato da Manuel Locatelli sui social. La tempistica magari sarà casuale ma il messaggio arriva nel giorno in Luciano Spalletti dovrà diramare la lista dei 26 convocati per Euro 2024 e, com’è noto, Locatelli non sarà presente.

“Avrò sempre una visione positiva perché sono consapevole di aver dato tutto. Lavorare ogni giorno per migliorarmi è la mia mentalità, e sarà sempre così. Un abbraccio a tutti voi“, aggiunge il 26enne bianconero.