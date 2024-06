Simone Barone ‘lancia’ il Palermo: “il prossimo sarà l’anno della Serie A”

CalcioWeb

Il Palermo programma la prossima stagione con il chiaro obiettivo di conquistare la promozione in Serie A. Simone Barone, ex calciatore proprio dei rosanero, ha fatto il punto sulla stagione del club, sul futuro della squadra che lo ha lanciato nel grande calcio e sull’avventura dell’Italia all’Europeo: “sono molto legato a Palermo, dopo Parma, città in cui sono nato, è la mia seconda casa”, ha detto a margine della Mediolanum Padel Cup in corso al Country Time Club di Mondello, dove si è esibito in un match amichevole insieme a Marco Amelia, Stefano Fiore e Vincent Candela.

“Qui ho fatto due stagioni incredibili in Serie A, di cui una con piazzamento in Europa. Poi sono stato convocato per i Mondiali insieme ad altri quattro compagni di squadra (Luca Toni, Cristian Zaccardo, Andrea Barzagli e Fabio Grosso, ndr). Sono legato a Palermo e tifo Palermo, e mi auguro che torni presto in Serie A: lo merita la città, le persone, che hanno un calore e un tifo incredibile. L’augurio è che possa tornare dove merita, cioè in Serie A. Quest’anno avevano una buona squadra e hanno fatto molto bene, conosco il progetto e conosco la proprietà, persone molto serie con le idee chiare e credo che il prossimo anno sarà l’anno del Palermo”.

Il pronostico di Euro 2024

Poi, ecco l’azzurro: “sicuramente non siamo favoriti, ma quando non lo siamo riusciamo sempre a tirare fuori qualcosa di importante. Siamo latini e come ci disse una volta Marcello Lippi, i latini nelle difficoltà tirano fuori il meglio. Sono convinto che faremo un ottimo Europeo, anche se ci sono tre/quattro squadre più forti. E’ una competizione breve e in questo tipo di tornei può succedere di tutto”, conclude.