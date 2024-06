Sinner si prende anche Halle! Trionfo in finale su Hurkacz con un doppio tie-break

CalcioWeb

Primo titolo su erba in carriera, primo titolo da numero uno in carriera. Jannik Sinner inizia la stagione su erba con il trionfo nell’ATP di Halle e punta a Wimbledon da favorito numero 1 per la vittoria finale. Il tennista italiano, dopo 1 ora e 51 minuti di match molto combattuto, è riuscito a superare l’amico-rivale Hubert Hurkacz, polacco numero 9 del ranking maschile, dopo due set chiusi al tie-break.

Una palla break sventata per parte, tra terzo e quarto game, nel primo set con Hurkacz e che prova a scappare ma Sinner lo bracca ogni volta. Al tie-break Sinner spreca un set point, poi ne disinnesca uno a Hurkacz. Sull’8-7 ha la chance di un altro colpo del ko, ma arriva l’8-8. Il punto del 10-8 è l’occasione giusta per chiudere il set.

Nel secondo parziale di gioco Hurkacz disinnesca subito due palle break al secondo game. Entrambi i tennisti difendono i turni di battuta e si scivola nuovamente verso il tie-break. Situazione, questa volta, ben più semplice: Sinner non lascia scampo al polacco imponendosi 7-2.