Sventato piano dell’Isis: attentato armato al Real Madrid e a Euro 2024

Secondo “El Confidencial” che cita una fonte della Guardia Civil spagnola, l’Isis stava progettando un attentato armato contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu. Sgominato un centro di propaganda dello Stato Islamico che stava pianificando un attacco mediante l’utilizzo di armi da fuoco nei pressi dello stadio madrileno: il piano consisteva nell’assaltare il bus della squadra sparando al mezzo e agli atleti.

L’autoproclamata Fondazione I’lam aveva stazioni radiofoniche, siti di notizie, società di produzione video e profili sui social network che venivano usati per diffondere contenuti estremisti in varie lingue. Nove le persone arrestate nell’operazione congiunta dell’Fbi e dell’Europol. In cantiere anche eventuali azioni terroristiche a Euro 2024 e Parigi 2024.