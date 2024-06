Svizzera-Italia, ribaltone meteo a Berlino: come il clima rischia di condizionare il match

CalcioWeb

L’attesa è quasi finita: si avvicina Svizzera-Italia, gara valevole per gli ottavi di finale di Euro 2024. La squadra di Luciano Spalletti è reduce dalla qualificazione all’ultimo respiro grazie ad un gol realizzato da Zaccagni nei secondi finali dell’ultima partita della fase a gironi contro la Croazia.

La squadra di Yakin, invece, ha chiuso il raggruppamento al secondo posto e alle spalle della Germania. Il gruppo azzurro è in campo per preparare la partita e l’allenatore ex Napoli studia la formazione dopo l’ultima prestazione altalenante contro Modric e compagni.

Il ribaltone meteo

Il meteo potrebbe condizionare la sfida dell’Olympiastadion di Berlino. Secondo quanto riporta ‘MeteoWeb’ proprio sabato ci sarà un ribaltone meteorologico. Al clima fresco della notte precedente, nel corso della giornata le temperature aumenteranno fino a raggiungere +30°C.

Addirittura nella Capitale della Germania arriverà tanta sabbia del Sahara. Quella tra Svizzera e Italia sarà la prima partita che si giocherà con un clima veramente estivo.