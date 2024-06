Svizzera-Italia, emergenza in difesa per Spalletti: 2 titolari a rischio, le ultime dall’allenamento

CalcioWeb

Problemi in difesa per l’Italia di Spalletti in vista della partita contro la Svizzera. Gli azzurri si sono allenati questa mattina a Iserlohn prima della partenza questo pomeriggio alle 18 per Berlino dove domani la nazionale di Luciano Spalletti affronterà la nazionale guidata da Murat Yakin negli ottavi di finale di Euro 2024.

Oltre all’assenza di Calafiori, squalificato per un cartellino giallo rimediato negli ultimi minuti contro la Croazia, nell’ultimo allenamento di rifinitura si segnalano anche le assenze di Alessandro Bastoni, che ha la febbre da ieri, e di Federico Dimarco che si è allenato con una sessione separata dal gruppo. Preoccupano maggiormente le condizioni di quest’ultimo, ancora in dubbio per la contusione rimediata nella partita con la Spagna.

La speranza del mister è che entrambi diano totali garanzie in vista del primo match a eliminazione diretta della manifestazione.