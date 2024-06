Il tabellone di Euro 2024, tutti gli accoppiamenti agli ottavi: percorso favorevole per l’Italia

CalcioWeb

Si è conclusa con il botto la fase a gironi di Euro 2024. La 3ª giornata del Gruppo F ha regalato uno storico risultato: la qualificazione della Georgia per la prima volta in un Europeo. La sconfitta per il Portogallo è stata indolore: Cristiano Ronaldo e compagni hanno chiuso il girone al primo posto. Poi la Turchia di Montella e proprio la Georgia. Eliminata la Repubblica Ceca.

E’ definitivo anche il tabellone degli ottavi di finale. La Spagna dovrà vedersela contro la Georgia, la Germania contro la Danimarca e il Portogallo contro la Slovenia. Sfida insidiosa della Francia contro il Belgio.

Partita alla portata per l’Olanda contro la Romania, poi la sfida tra due sorprese: Austria-Turchia. L’Inghilterra contro la Slovacchia. Infine Italia-Svizzera. La parte di tabellone per l’Italia è favorevole: l’unica big è l’Inghilterra, poi l’Olanda e le sorprese Austria e la Turchia. Infine Romania o Slovacchia fino all’eventuale finale.

Le classifiche

Girone A

Germania 7 Svizzera 5 Ungheria 3 Scozia 1

Girone B

Spagna 9 Italia 4 Croazia 2 Albania 1

Girone C

Inghilterra 5 Danimarca 3 Slovenia 3 Serbia 2

Girone D

Austria 6 Francia 5 Olanda 4 Polonia 0

Girone E

Romania 4 Belgio 4 Slovacchia 4 Ucraina 4

Girone F

Portogallo 6 Turchia 6 Georgia 4 Repubblica Ceca 1

Classifica delle migliori terze

Olanda 4 Georgia 4 Slovacchia 4 Slovenia 3 Ungheria 3 (Eliminata) Croazia 2 (Eliminata)

Il tabellone di Euro 2024

Gli ottavi di finale

Spagna-Georgia (30 giugno, ore 21 – Partita 1)

(30 giugno, ore 21 – Partita 1) Germania-Danimarca (29 giugno, ore 21 – Partita 2)

(29 giugno, ore 21 – Partita 2) Portogallo-Slovenia (1 luglio, ore 21 – Partita 3)

(1 luglio, ore 21 – Partita 3) Francia-Belgio (1 luglio, ore 18 – Partita 4)

(1 luglio, ore 18 – Partita 4) Romania-Olanda (2 luglio, ore 18 – Partita 5)

(2 luglio, ore 18 – Partita 5) Austria-Turchia (2 luglio, ore 21 – Partita 6)

(2 luglio, ore 21 – Partita 6) Inghilterra-Slovacchia (30 giugno, ore 18 – Partita 7)

(30 giugno, ore 18 – Partita 7) Svizzera-ITALIA (29 giugno, ore 18 – Partita 8)

I quarti di finale

Vinc. Partita 1 – Vinc. Partita 2 (5 luglio, ore 18 – Partita 9)

Vinc. Partita 3 – Vinc. Partita 4 (5 luglio, ore 21 – Partita 10)

Vinc. Partita 5 – Vinc. Partita 6 (6 luglio, ore 21 -Partita 11)

Vinc. Partita 7 – Vinc. Partita 8 (6 luglio, ore 18 -Partita 12)

Le semifinali

Vinc. Partita 9 – Vinc. Partita 10 (9 luglio, ore 21 – Partita 13)

Vinc. Partita 11 – Vinc. Partita 12 (10 luglio, ore 21 – Partita 14)

La finale

Vincente Partita 13 – Vincente Partita 14 (14 luglio, ore 21)