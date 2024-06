La tifosa croata Ivana Knoll infiamma l’Olympiastadion: l’outfit pazzesco in Spagna-Croazia | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

Spagna e Croazia sono scese in campo nel primo match del Girone B di Euro 2024, lo stesso dell’Italia. Si affrontano due squadre candidate ad un ruolo da protagonista, in particolar modo la squadra di de La Fuente è una favorita alla vittoria finale.

La compagine di Dalic non parte con i favori del pronostico ma è comunque in grado di impensierire le rivali. Sugli spalti è presente il pubblico delle grandi occasioni e in particolar modo non è passata inosservata la presenza di Ivana Knoll.

Chi è Ivana Knoll

Ivana Knoll è una super tifosa croata, protagonista anche all’ultimo Mondiale e salita alla ribalta per una bellezza sopra la media e un outfit da impazzire. “I miei outfit più sexy di sempre”, aveva detto alla vigilia della partita.

L’attesa è stata ripagata. Ivana Knoll si è presentata all’Olympiastadion in versione super sexy e ha scatenato la reazione dei tifosi. Ecco la FOTOGALLERY con le immagine della croata.

