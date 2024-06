Ufficiale, il Milan Under 23 è in Serie C: data e orario della composizione dei gironi

CalcioWeb

Adesso è arrivata anche l’ufficialità: il Milan Under 23 parteciperà al prossimo campionato di Serie C. La notizia, ampiamente anticipata dalla redazione di CalcioWeb, ha trovato conferma definitiva nella giornata di oggi, nel corso del Consiglio Federale.

Venerdì 28 giugno alle ore 11, presso la sede della Lega Pro, andrà in scena il sorteggio per la composizione dei tre gironi. Da regolamento, Juventus, Atalanta e Milan dovranno stare in tre gruppi diversi.

Il nuovo Milan

Il progetto del Milan è pronto a decollare. Il club rossonero ha scelto il nome dell’allenatore (Daniele Bonera) e trovato lo stadio per disputare le partite casalinghe (Solbiate Arno), a pochi chilometri da Milanello.

La squadra è quasi pronta ai nastri di partenza: spazio al baby-talento Francesco Camarda, poi Zeroli, Jimenez, Chaka Traore, Jimenez e Bartesaghi.