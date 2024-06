Venezia-Vanoli, ufficiale la separazione consensuale: il tecnico cambia panchina

CalcioWeb

E’ finito il matrimonio tra il Venezia e Paolo Vanoli, allenatore protagonista della cavalcata del club in Serie A. La conferma è arrivata direttamente dal club. “Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Paolo Vanoli”. Lo scrive il Venezia sul suo sito.

“Il Venezia FC ringrazia con affetto Paolo Vanoli, e tutto il suo staff, per i risultati ottenuti con la Prima Squadra, con la quale ha raggiunto i playoff di Serie B nella sua prima stagione dopo una fantastica rimonta e ha ottenuto nel campionato seguente una promozione in Serie A che resterà nella storia del club”.

“Grazie al suo temperamento ed alla sua professionalità, Vanoli ha saputo incarnare lo spirito del Venezia FC, valorizzando la rosa e contribuendo in maniera decisiva alla creazione del forte legame tra il club e la tifoseria arancioneroverde. Buona fortuna, Mister”. Vanoli ha già raggiunto l’accordo per la panchina del Torino come sostituto di Juric.