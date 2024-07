L’aeroporto di Cagliari sarà intitolato a Gigi Riva? La proposta e l’ostacolo

CalcioWeb

L’aeroporto di Cagliari potrebbe presto portare il nome di Gigi Riva, leggendario cannoniere azzurro e protagonista dello scudetto del Cagliari, scomparso il 22 gennaio scorso. Questa proposta è stata presentata da Maria Laura Orrù, capogruppo nell’assemblea sarda di Alleanza Verdi-Sinistra e sindaca di Elmas, il comune che ospita l’aerostazione.

La sindaca di Elmas, per il progetto di intitolazione dello scalo cagliaritano a Riva, a cui è già dedicata la biblioteca della medesima aerostazione, e la cui proposta arriva a pochi giorni dalla intitolazione dell’aeroporto Malpensa di Milano a Silvio Berlusconi, intende coinvolgere, tramite delibera, il consiglio comunale della città di Elmas, di Cagliari e degli altri comuni e, attraverso una mozione, anche i consiglieri della Regione Sardegna affinché venga dato il via all’iter.

“Gigi Riva – spiega Orrù– noto anche come “Rombo di Tuono”, non è stato solo uno dei più grandi attaccanti nella storia del calcio italiano e della sua nazionale, ma è diventato un simbolo per l’intera isola della Sardegna. Ha conquistato il cuore di tutti gli italiani grazie ai suoi gol e alla sua umiltà e umanità. Nonostante fosse nato fuori dalla Sardegna, è riuscito a creare un legame speciale con l’intero popolo sardo. Durante i suoi tredici anni come giocatore del Cagliari Calcio, Gigi Riva ha contribuito in modo determinante alla vittoria del primo e unico scudetto rossoblù nella stagione 1969-1970. Questo successo ha reso il Cagliari di Riva una delle squadre più forti nella storia del calcio italiano“.

Tuttavia, l’attuale intitolazione dell’aerostazione a Mario Mameli, pilota caduto nel 1936 durante la battaglia del Tembien, potrebbe rappresentare un ostacolo.