ATP Kitzbuhel: Berrettini non si ferma più, dominato Gaston!

Il martello italiano è tornato, dopo il torneo di Gstaad arriva anche quello di Kitzbuhel. Non c’è quasi mai stata storia, che l’azzurro fosse superiore lo si era capito fin dall’inizio. Tuttavia, nel primo set, Gaston era riuscito a mantener saldo il servizio grazie a degli ottimi game in battuta, ma servire bene non era sufficiente contro questo Berrettini: sul 5-6 Matteo tira fuori le qualità necessarie e porta a casa il set.

Il secondo parziale è stato più semplice da portare a casa per il N.50 al mondo, doppio break al rivale (nonostante abbia perso un servizio) e torneo portato a casa. La partita è terminata in 1 ora e 21 minuti con il punteggio di: 5-7, 3-6. Questa volta il talento romano sembra davvero rinato nel migliore dei modi.