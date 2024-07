Bari, amichevole contro la Salernitana: il tributo a Di Cesare | INFO e PREZZI

CalcioWeb

Il Bari è attivissimo sul calciomercato e continua a programmare la prossima stagione dopo l’ultimo campionato da dimenticare. Il club ha ufficializzato un’amichevole contro la Salernitana.

“Come un sogno di mezz’estate, il capitano Valerio Di Cesare, dopo l’addio al calcio, si prepara a salutare il suo pubblico e quello che per ben otto stagioni è stato il suo stadio, la sua casa. La sera di mercoledì 31 luglio, alle ore 20:30 al San Nicola, Bari e Salernitana si affronteranno in un match amichevole di preparazione alla prossima stagione”, si legge sul sito del club biancorosso.

Nel prologo della sfida, a partire dalle ore 20:10, è in programma la cerimonia di tributo al Capitano che – dopo 235 partite in biancorosso, 21 reti e 2 campionati vinti – ha deciso di appendere le scarpette al chiodo per passare dietro la scrivania e operare al fianco del DS Giuseppe Magalini alla costruzione del nuovo Bari.

I biglietti

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 16:00 di mercoledì 24 luglio ESCLUSIVAMENTE sul circuito Ticketone online su sscbari.ticketone.it, nei punti vendita Ticketone e SSC Bari Official Store Cavour.

La vendita nelle biglietterie SSC Bari e Store Stadium (Porta 1 stadio San Nicola) partirà GIOVEDÌ 25 LUGLIO.

PREZZI

CURVA NORD

Intero € 10 + € 1 d.d.p.

Ridotto € 9 + € 1 d.d.p.

Promo € 8 + € 1 d.d.p.

TRIBUNA EST

Intero € 12 + € 1 d.d.p.

Ridotto € 10 + € 1 d.d.p.

Promo € 9 + € 1 d.d.p.

Ridotto Baby € 2 + € 1 d.d.p.

TRIBUNA OVEST

Intero € 20 + € 1 d.d.p.

Ridotto € 17 + € 1 d.d.p.

Promo € 15 + € 1 d.d.p.

Ridotto Baby € 2 + € 1 d.d.p.

TRIBUNA ONORE

Intero € 30 + € 1 d.d.p.

Ridotto € 27 + € 1 d.d.p.

Promo € 25 + € 1 d.d.p.

CURVA SUD

CHIUSA

SETTORE OSPITI

Intero € 10 + € 1 d.d.p.