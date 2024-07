Bari, ufficializzato il Main Sponsor di maglia: è Go Up, di cosa si tratta

CalcioWeb

Il Bari è attivo dentro e fuori dal campo. In attesa di ufficializzare altri innesti sul calciomercato, il club biancorosso ha annunciato una partnership. Go Up è Main Sponsor della SSC Bari per la stagione 2024-2025!

“Una collaborazione unita dai colori sociali, il biancorosso, che riflette la comune ambizione delle due aziende: puntare sempre in alto. Nella s.s. 2024/25 il logo di Go Up sarà visibile sul fronte maglia, come simbolo di una passione condivisa”, si legge sul sito.

Go Up è un leader nel settore del noleggio di piattaforme aeree mobili e fisse, con un focus particolare nel Sud Italia e un’ampia copertura nazionale.

Le dichiarazioni

“In occasione del 18° anno della nostra azienda, siamo diventati maggiorenni e ci siamo fatti questo splendido regalo – dice Giuseppe Traversa, CEO di Go Up -. La nostra filosofia Always Up non è solo un motto, ma un vero e proprio stile di vita che vogliamo condividere con squadra e tifosi. Unendo le nostre forze e la nostra passione, possiamo raggiungere nuovi traguardi, sia sul campo che fuori.È un modo per dimostrare il legame tra la nostra azienda e il territorio. È un orgoglio, da barese e tifoso del Bari, poter contribuire al successo della squadra e alla crescita del nostro amato club”.

“Questa stagione è iniziata con alcune novità per quanto riguarda i kit gara. Oltre a un nuovo partner tecnico, storico per l’industria manifatturiera come Erreà, c’è stato l’inserimento di Go Up in qualità di nuovo main sponsor di maglia – spiega il presidente SSC Bari, Luigi De Laurentiis –. Quando un’azienda, che è con noi già da qualche anno come Top Sponsor, sceglie di fare un upgrade di questo tipo è un segnale importante. Vuol dire che il brand Bari è appetibile e che il lavoro che stiamo svolgendo ormai da sette anni con le aziende del territorio prosegue nella scia della crescita comune e della condivisione degli stessi valori”.