Berardi, addio al Sassuolo: tre squadre di Serie A in corsa

E’ destinata ad interrompersi a breve la favola di Domenico Berardi con la maglia del Sassuolo. L’attaccante è stato uno dei protagonisti principali del percorso in Serie A dei neroverdi e nell’ultima stagione non è stato in grado di contribuire alla salvezza a causa di gravissimi infortuni.

Il Sassuolo è retrocesso in Serie B e non ha possibilità di confermare Berardi per la prossima stagione. L’attaccante è in cima alla lista delle squadre in Serie A e si preannuncia una vera e propria asta.

Le squadre in corsa per Berardi

Domenico Berardi è un chiaro obiettivo della Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un altro attaccante per regalare nuove soluzioni a Thiago Motta e il nome del 29enne è da prendere seriamente in considerazione.

Negli ultimi giorni anche il Napoli di Antonio Conte avrebbe chiesto informazioni per il calciatore del Sassuolo. Berardi è in grado di regalare soluzioni importanti in un attacco a 2 e ma anche nel 3-4-3. Infine sondaggio dalla Roma di De Rossi.