Calciomercato Atalanta, interesse per Brescianini: cifre e dettagli, il Milan osserva

Passata all’incasso con le cessioni di Okoli al Leicester e Cambiaghi in direzione Bologna, l’Atalanta ha un tesoretto di circa 25 milioni da investire subito nella sessione estiva di calciomercato. La ‘Dea’ guarda con interesse a Marco Brescianini, centrocampista retrocesso con il Frosinone nell’ultima stagione ma messosi in luce con diverse prestazioni solide in mediana.

Atalanta su Brescianini: cifre e dettagli

L’operazione non dovrebbe essere troppo dispendiosa, il Frosinone, dalla Serie B, può tirare la corda fino a un certo punto. La richiesta fatta in passato alla Fiorentina, quando i viola avevano chiesto informazioni sul calciatore, era stata di 12 milioni più 3 di bonus. L’Atalanta punta a chiudere intorno ai 10. Il Milan osserva l’operazione e fa il tifo affinchè la cifra della cessione sia più alta possibile: la metà dell’incasso andrà, infatti, nelle casse dei rossoneri. Ragione che spinge il Frosinone a cercare di scucire qualche milioncino extra.