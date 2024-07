Calciomercato Atalanta, Percassi gela la Juventus: la frase sulla cessione di Koopmeiners

CalcioWeb

“Koopmeiners è un giocatore fondamentale per l’Atalanta e la sua cessione non è mai stata prevista nei programmi della società“. Firmato Luca Percassi. L’amministrato delegato dell’Atalanta fa chiarezza sull’eventuale cessione del centrocampista olandese, parole che gelano la Juventus, molto interessata al calciatore. La trattativa non è mai stata in discesa, le contropartite proposte non hanno fatto vacillare il club nerazzurro che ha sempre sparato alto, 60 milioni e tutti cash.

Una cifra che, oggi, la Juventus non sembra essere disposta a spendere, o almeno non prima di aver effettuato qualche cessione importante. Stando a quanto dichiarato da Percassi però, Koopmeiners non sarebbe proprio sul mercato. E adesso? Difficile che il calciatore si metta di traverso. Possibile, invece, che la Juventus, riorganizzate un po’ le idee, giochi al rialzo per vedere se ci sono margini affinchè i ‘no’ diventino ‘sì’.