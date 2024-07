Calciomercato Bari, super colpo in attacco: operazione da quasi 2 milioni

CalcioWeb

Un colpo in grado di spostare gli equilibri in Serie B. Il Bari è chiamato a riscattare l’ultima deludente stagione e la dirigenza è attivissima sul calciomercato per accontentare il tecnico Moreno Longo in ogni richiesta.

Secondo le ultime notizie il Bari si è avvicinato tantissimo ad assicurarsi le prestazioni di Manuel De Luca, attaccante della Sampdoria ma in uscita dopo gli ultimi movimenti in attacco dei blucerchiati. La valutazione è di 2 milioni di euro ma il Bari spera di chiudere per poco più di 1,5 milioni di euro. Sul calciatore anche la Cremonese.

Chi è De Luca

Manuel De Luca è un attaccante classe 1998. Si tratta di un centravanti molto fisico, forte nel gioco aereo, dotato di un tiro potente e bravo nella protezione del pallone. In carriera ha indossato le maglie di Renate, Alessandria, Entella, Chievo, Perugia e Sampdoria, dimostrandosi sempre un ottimo bomber.